Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа, - Оржель

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины также подтвердили, что сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске в трехстороннем формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства.

По словам профильного министра Алексея Оржеля, украинская сторона придерживается своей позиции, и независимо от места переговоров и ситуации будет ее отстаивать.

"Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украиной и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ”, - отметил Оржель.

Ранее сообщалось, что соглашение о транзите газа в Европу через территорию Украины подпишут до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Впоследствии Российский "Газпром" заявил, что продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске.