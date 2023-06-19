Нам немає жодного сенсу атакувати російську територію, - Подоляк

Україна робить все необхідне, щоб знищувати російську окупаційну інфраструктуру на своїй території. Атаки на російську територію немає сенсу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Нам недостатньо інструменту, нам хотілося б більше цього інструменту, і ми дійсно говоримо нашим партнерам: нам немає жодного сенсу атакувати російську територію", - сказав він.

При цьому Подоляк зазначив, що війна, яку Росія веде на території України, поступово переходитиме на територію Росії об'єктивно, тому що це процес історичного плану.

"Бо коли ти починаєш величезний обсяг вторгнення і не виграєш досить швидко, то, безумовно, ти втрачаєш керованість процесів. Росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі на практиці, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини у трикутнику Пригожин - Кадиров - Шойгу", - сказав він.

За його словами, є окремо легіон "Свобода Росії", який альтернативно заходить на низку територій. Є нескінченні невстановлені безпілотники, які скрізь атакують по російській території. "Це невід'ємна складова програної війни", - додав він.

Подоляк зазначив, що війну ще фактично не програно чи юридично не програно. "Але Росія програє цю війну і, безвідносно України, на території Росії йтимуть усі ці процеси підриву, активні зіткнення тощо", - наголосив радник керівника Офісу президента.

Позиція президента

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розпочинала війну з Росією і не вестиме її на території держави-терориста.

На запитання про те, чи зверталися до України союзники через нібито використання їхньої зброї на території Росії бійцями РДК та Легіону "Свобода Росії", Зеленський відповів, що "ми не використовуємо зброю на території Росії".

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконана, що вона настане до кінця 2023 року. Найчастіше українці розглядають як перемогу вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року (47% серед тих, хто вірить у перемогу України) або знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії (31%).