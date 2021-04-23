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"Нам это не нравится": Венедиктова рассказала, почему трижды закрывали дело "Роттердам+"

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 01:54
"Нам это не нравится": Венедиктова рассказала, почему трижды закрывали дело "Роттердам+" Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело "Роттердам+" разваливается. По ее словам, очень важно, чтобы антикоррупционные правоохранительные органы:оставались независимыми.

Об этом она сообщила в эфире программы "Право на власть".

Единственный вопрос, который сейчас находится в "Роттердаме" - это сроки эффективного расследования.

"Потому что касается непосредственно прокурора, закрывавшего это дело. И нам всем это не нравится. Я думаю, на самом деле это у всех вызывает очень много вопросов. Но почему мы себе не даем ответы, что тот же ВАКС - три разных судьи! Трижды отказывал детективам в отводе прокурора? Треугольник НАБУ-САП-ВАКС, - мы должны давать им возможность быть независимыми. С другой стороны стоит вопрос: Венедиктова должна пойти и что-то изменить. Я готова идти и менять, когда у меня есть сроки для эффективного расследования", - заявила она.

Напомним, 9 апреля САП третий раз закрыла дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Высший антикоррупционный суд трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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