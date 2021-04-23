"Нам це не подобається": Венедіктова розповіла, чому тричі закривали справу " Роттердам+"

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що справа " Роттердам+" розвалюється. За її словами, дуже важливо, щоб антикорупційні правоохоронні органи:залишалися незалежними.

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу" .

"Тому що стосується безпосередньо прокурора, який закривав цю справу. І нам усім це не подобається. Я думаю, насправді це у всіх викликає дуже багато питань. Але чому ми собі не даємо відповіді, що той же ВАКС - три різних судді! - тричі відмовляв детективам у відведенні прокурора? Трикутник НАБУ-САП-ВАКС, - ми повинні давати їм можливість бути незалежними. З іншого боку стоїть питання: Венедиктова повинна піти і щось змінити. Я готова йти і міняти, коли у мене є терміни для ефективного розслідування", - заявила вона.

Єдине питання, яке зараз знаходиться в "Роттердамі" - це терміни ефективного розслідування.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу " Роттердам+". Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії формули. Понад 5 українських та 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну та юридичну обґрунтованість.

Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність та обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.