"Нам еще есть, что расчищать". Данилов заявил об угрозе из-за оставшихся после Януковича "гауляйтеров"

Россия, не меняя планов по уничтожению Украины, пытается серьезно дестабилизировать ситуацию в стране. Для этого Кремль использует гауляйтеров, оставшихся после президентства беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью НВ .

"Москва планы по уничтожению нашей страны не меняла, не меняла планы по уничтожению нашего военно-политического руководства. Я повторяю, что враг совсем не слаб. Кроме того, наблюдается попытка внутренне дестабилизировать страну через оставшихся после Януковича гауляйтеров, и эта внутренняя угроза не менее опасна, чем внешняя", - говорит он.

По словам Данилова, Украине предстоит много работы в борьбе с внутренним врагом.

"Внешний враг, он видимый, а насчет внутреннего, ситуация всегда сложнее, когда в каком-то кабинете сидит враг, это всегда опасно, к сожалению, нам еще есть, что расчищать", - резюмировал он.