"Нам ще є що розчищати". Данілов заявив про загрозу через "гауляйтерів", що залишилися після Януковича

Росія, не змінюючи планів знищення України, намагається серйозно дестабілізувати ситуацію в країні. Для цього Кремль використовує гауляйтерів, які залишилися після президентства побіжного Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю НВ .

"Москва плани щодо знищення нашої країни не змінювала, не змінювала плани щодо знищення нашого військово-політичного керівництва. Я повторюю, що ворог зовсім не слабкий. Крім того, спостерігається спроба внутрішньо дестабілізувати країну через гауляйтерів, що залишилися після Януковича, і ця внутрішня загроза не менш небезпечна, ніж зовнішня”, - каже він.

За словами Данілова, Україна має багато роботи у боротьбі з внутрішнім ворогом.

"Зовнішній ворог, він видимий, а щодо внутрішнього, ситуація завжди складніша, коли в якомусь кабінеті сидить ворог, це завжди небезпечно, на жаль, нам ще є, що розчищати", - резюмував він.