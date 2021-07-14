Налоговый законопроект может оставить предприятия без кредитов, - экономист

Норма законопроекта № 5600 , согласно которому налоговая сможет забирать в залог имущество в компании, имеющей налоговый долг, потенциально опасна. Так, компании, имущество которых попало в залог, не смогут принимать банковские кредиты и участвовать в государственных тендерах, фактически лишает их права на нормальную работу.

"Эта норма вводит ряд ограничений, которые возникнут у бизнеса. Во-первых, невозможно взять кредит в банке. И я вообще сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5-7-9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом. Также бизнес не сможет участвовать в коммерческих и других государственных тендерах - потому что его на самом деле основные средства будут в налоговом залоге", - пояснил эксперт.

Именно поэтому законопроект должен быть серьезно доработан, отметил Серветник, а действие этой нормы - суженная к определенному кругу предприятий.

"Компромиссное предложение для того, чтобы отработать этот механизм на уровне и оценки основных средств и судебных процедур - например, ограничить применение этого механизма именно субъектами, осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров. И если он сработает, потом у нас будет больше аргументов для того, чтобы его расширять", - резюмировал Серветник.