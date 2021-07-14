Налоговый законопроект может оставить предприятия без кредитов, - экономист

Норма законопроекта №5600, согласно которому налоговая сможет забирать в залог имущество в компании, имеющей налоговый долг, потенциально опасна. Так, компании, имущество которых попало в залог, не смогут принимать банковские кредиты и участвовать в государственных тендерах, фактически лишает их права на нормальную работу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического эксперта Сергея Серветника.
"Эта норма вводит ряд ограничений, которые возникнут у бизнеса. Во-первых, невозможно взять кредит в банке. И я вообще сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5-7-9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом. Также бизнес не сможет участвовать в коммерческих и других государственных тендерах - потому что его на самом деле основные средства будут в налоговом залоге", - пояснил эксперт.
Именно поэтому законопроект должен быть серьезно доработан, отметил Серветник, а действие этой нормы - суженная к определенному кругу предприятий.
"Компромиссное предложение для того, чтобы отработать этот механизм на уровне и оценки основных средств и судебных процедур - например, ограничить применение этого механизма именно субъектами, осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров. И если он сработает, потом у нас будет больше аргументов для того, чтобы его расширять", - резюмировал Серветник.
Как известно, Верховная Рада поддержала законопроект №5600 о повышении налогов, несмотря на критику бизнеса и международных ассоциаций.
Так, председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов заявил, что налоговые изменения, предложенные правительством, повышают полномочия контролирующих органов, увеличит давление на бизнес.
В свою очередь адвокат, председатель налогового и корпоративного отдела в ASA GROUP Юлия Федосюк заявила, что нормы проекту №5600 дают налоговой службе чрезвычайные полномочия, которых у нее быть не должно.
О том, как налоговые планы Кабмина затронут не только крупные компании, но и обычных граждан и мелкий бизнес - читайте в статье РБК-Украина.