Податковий законопроект може залишити підприємства без кредитів, - економіст

Норма законопроекту № 5600 , згідно з якою податкова зможе забирати у заставу майно у компанії, яка має податковий борг, потенційно небезпечна. Так, компанії, майно яких потрапило у заставу, не зможуть брати банківські кредити та брати учать у державних тендерах, що фактично позбавляє їх права на нормальну роботу.

"Ця норма вводить ряд обмежень, які виникнуть у бізнесу. По-перше, неможливо взяти кредит в банку. І я взагалі сумніваюся, як буде діяти програма президента 5-7-9%, коли податкова обмежить бізнесу право звертатися за кредитом. Також бізнес не зможе брати участь у комерційних і інших державних тендерах - тому що його насправді основні засоби будуть у податковій заставі", - пояснив експерт.

Саме тому законопроект має бути серйозно доопрацьований, зазначив Серветник, а дія цієї норми - звужена до певного кола підприємств.

"Компромісна пропозиція для того, щоб відпрацювати цей механізм на рівні і оцінки основних засобів, і судових процедур, - наприклад, обмежити застосування цього механізму саме суб’єктами, які здійснюють виробництво і реалізацію підакцизних товарів. І якщо він спрацює, потім ми матимемо більше аргументів для того, щоб його розширювати", - резюмував Серветник.