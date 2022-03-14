Налоговый комитет поддержал законопроект о поддержке бизнеса в военное время: что изменится

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение утвердить новый доработанный законопроект 7137-д о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.

Документ предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд гривен уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, т.е. на прибыль, НДС и другие платежи.

Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна.

Законопроект также предусматривает:

определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;

уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза из горючего;

освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите;

ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;

освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

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