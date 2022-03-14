Налоговый комитет поддержал законопроект о поддержке бизнеса в военное время: что изменится

В Налоговом комитете поддержали законопроект о поддержке бизнеса в военное время. В документе предусматривается несколько изменений в сфере уплаты налогов и уменьшения НДС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дениса Гетманцева.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании принял решение утвердить новый доработанный законопроект 7137-д о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.
Документ предусматривает возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд гривен уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, т.е. на прибыль, НДС и другие платежи.
Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна.
Законопроект также предусматривает:
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Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин предложил отменить акциз на топливо и снизить НДС.
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