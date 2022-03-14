Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнесу у воєнний час: що зміниться

У податковому комітеті підтримали законопроєкт про підтримку бізнесу у воєнний час. У документі передбачається кілька змін у сфері сплати податків та зменшення ПДВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дениса Гетманцева.
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні ухвалив рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт 7137-д Про підтримку громадян і бізнесу в Україні на період воєнного стану.
Документ передбачає можливість фізичним особам і підприємствам з оборотом до 10 млрд гривень сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто на прибуток, ПДВ та інші платежі.
Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку добровільна.
Законопроєкт також передбачає:
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