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Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнесу у воєнний час: що зміниться

Автор: Анна Шиканова

У податковому комітеті підтримали законопроєкт про підтримку бізнесу у воєнний час. У документі передбачається кілька змін у сфері сплати податків та зменшення ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дениса Гетманцева.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні ухвалив рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт 7137-д Про підтримку громадян і бізнесу в Україні на період воєнного стану.

Документ передбачає можливість фізичним особам і підприємствам з оборотом до 10 млрд гривень сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто на прибуток, ПДВ та інші платежі.

Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку добровільна.

Законопроєкт також передбачає:

  • визначено особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
  • зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;
  • звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит;
  • обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
  • звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін запропонував скасувати акциз на паливо і знизити ПДВ.

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