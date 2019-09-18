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Через податкові зміни Україна може втратити міжнародні ринки, - ЄБА

Новини » Економіка    18.09.2019 - 15:28
Через податкові зміни Україна може втратити міжнародні ринки, - ЄБА
Фото: Ганна Дерев'янко (facebook.com derevyanko.anna)

В ЄБА прокоментували зміни у Податковий кодекс

У разі прийняття податкових змін, запропонованих в законопроекті №1210, українські компанії можуть втратити міжнародні ринки. Про це заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко під час чергового засідання робочої групи з питань оподаткування.

"Це буде означати великі втрати для компаній, які є публічними, акції яких котируються на закордонних біржах. Питання в тому, щоб максимальна кількість прозорого бізнесу, цивілізованого бізнесу була почута. Так, щоб умови для ведення бізнесу не були по суті викривлені таким чином, щоб ми втратили ті досягнення, які отримали за попередні кілька років. Повинні бути рівні правила гри для всіх", - зазначила вона.

За інформацією учасників засідання робочої групи, прийти до компромісу поки не вдається.

Як відомо, автором законопроекту №1210 є голова профільного комітету Верховної ради Данило Гетманцев. Він пропонує кардинальні зміни в базі оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів. Зокрема, збільшення розміру рентних платежів з 8 до 10 % і водночас розширення бази оподаткування на продукцію технологічної обробки ГЗК.

На думку міжнародної аудиторської компанії PWC, зміни в Податковий кодекс, закладені в законопроекті №1210, зроблять рентні платежі у співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж в Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Нагадаємо, раніше народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов попередив, що прийняття законопроекту №1210 дозволить Росії забрати українські ринки збуту.

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