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Налоговые льготы для аграриев: "Кернел" заработал за год полмиллиарда долларов, но заплатил всего 18 млн налогов

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Киев, Вторник 05 октября 2021 16:05
Налоговые льготы для аграриев: "Кернел" заработал за год полмиллиарда долларов, но заплатил всего 18 млн налогов Фото: "Кернел" заработал за год полмиллиарда долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "Кернел Холдинг", которая принадлежит аграрному олигарху Андрею Веревскому и занимается производством подсолнечного масла, получила 20-21 финансовый год 5,647 млрд долларов выручки, что на 38% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на консолидированную годовую отчетность "Кернел Холдинг" за 2021 финансовый год

Согласно отчету, чистая прибыль компании за год составила 513 млн долларов, что равно прибыли за 4 предыдущих года суммарно.

При этом налога на прибыль компания заплатила всего 18 млн долларов. Это всего 3,5% от чистой прибыли компании.

Ничтожно малая сумма уплаченных налогов объясняется тем, что аграрные компании в Украине работают не на общей системе налогообложения, а на 4-й группе единого налога, которая освобождена от уплаты налога на прибыль. Об этом ранее говорил глава комитета Дмитрий Гетманцев. Однако, несмотря на все аргументы, власть ни разу не пыталась перевести украинских агробаронов на общую систему налогообложения.

По данным налоговой службы, за первое полугодие 2021 года все сельхозпредприятия Украины заплатили в бюджет аж 390 млн грн налога на прибыль. При том, что доля аграрного сектора в ВВП нашей страны - 13%. А в экспорте - 45%. Для сравнения: добывающая промышленность заплатила за то же полугодие 13,36 млрд грн налога на прибыль. То есть, в 12 раз больше. Хотя ее доля в ВВП - всего 6%.

Как известно, в этом году в Украине резко подорожало подсолнечное масло: за год оно прибавило в стоимости более 70%. АМКУ обвинил производителей подсолнечного масла в сговоре, позже Министерство экономики объявило, что был подписан меморандум, по которому производители обязались снизить цены на социальные сорта масла. В итоге цены снижены не были.

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