Податкові пільги для аграріїв: "Кернел" заробив за рік півмільярда доларів, але заплатив за все 18 млн податків

Компанія "Кернел Холдинг", яка належить аграрному олігархові Андрію Веревському і займається виробництвом соняшникової олії, отримала 20-21 фінансовий рік 5,647 млрд доларів виручки, що на 38% більше, ніж роком раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на консолідовану річну звітність "Кернел Холдинг" за 2021 фінансовий рік.

Згідно зі звітом, чистий прибуток компанії за рік склав 513 млн доларів, що дорівнює прибутку за 4 попередні роки сумарно.

При цьому податку на прибуток компанія заплатила всього 18 млн доларів. Це всього 3,5% від чистого прибутку компанії.

Мізерно мала сума сплачених податків пояснюється тим, що аграрні компанії в Україні працюють не на загальній системі оподаткування, а на 4-й групі єдиного податку, яка звільнена від сплати податку на прибуток. Про це раніше говорикв голова омітету Дмитро Гетманцев. Однак, незважаючи на всі аргументи, влада жодного разу не намагалася перевести українських агробаронів на загальну систему оподаткування.

За даними податкової служби, за перше півріччя 2021 року все сільгосппідприємства України заплатили в бюджет аж 390 млн грн податку на прибуток. При тому, що частка аграрного сектора у ВВП нашої країни - 13%. А в експорті - 45%. Для порівняння: видобувна промисловість заплатила за те ж півріччя 13,36 млрд грн податку на прибуток. Тобто, в 12 разів більше. Хоча її частка у ВВП - всього 6%.