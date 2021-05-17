Налоговые инициативы правительства приведут к росту давления на бизнес, - Южанина

"Он (законопроект правительства, - ред.) почти не 90% повторяет то, что пытались сделать в прошлом году. Но из комитета этот проект закона так и не вышел. Потому что очень многие ассоциации доказали недееспособность этих норм. Вернее то, что бизнес в этих условиях работать просто не сможет", - сказала Южанина.

В частности, она обратила внимание на несколько новаций, которые существенно усложнят работу бизнеса.

"Распространение налогового залога не только на согласованный налоговый долг, но и на сумму начислений, которые обжалуются в административном или судебном порядке. Скажите, пожалуйста, в какой цивилизованной стране не согласовано налоговое обязательство, то есть пришла налоговая, составила акт в соответствии с планом, который им доказали, им абсолютно все равно правы ли они или не правы. Главное им доначислить! У них это считается показателем. Не выходи из проверки, пока ты не насчитаешь определенное количество миллионов", - рассказала Южанина.

При этом, по ее словам, плательщик может не согласиться с налоговой и начать процесс обжалования, но на это время у него могут забрать в залог активы, что фактически парализует его работу.

"Есть разница, когда доказано уже всеми возможными процедурами, что плательщик не доплатил, тогда ты можешь брать у него в залог имущество. А когда плательщик будет отстаивать свое право, это будет касаться всех. Мне кажется, что после этой нормы все должны просто выйти на банковую и говорить "Нет!" таким нормам", - считает Южанина.

Не менее противоречивым, по ее мнению, является изменение системы возмещения НДС, которая предложена в законопроекте.

"Самое большое достижение предыдущей власти - это было автоматическое простое возмещение налога на добавленную стоимость. Теперь будет дробиться налоговый кредит в отношении только тех операций, которые экспортированы. А если говорить о зерновых и о пищевых продуктах, то еще они должны быть и оплачены. Вы понимаете, сколько сейчас идет экспорта с оплатой после поставки несколько там - 90-120 дней. У нас же сейчас нет валютного регулирования! Но плательщик будет ограничен в оборотных средствах, потому что он не будет получать из бюджета", - рассказала Южанина.

Также она указала на норму налогового долга. По ее словам, она может привести к росту проверок и запросов.

"Сейчас у нас есть право налоговой обратиться с запросом к плательщику, чтобы он предоставил документы, если у налоговой есть факты нарушений, установленные у другого плательщика. И через установление таких фактов нарушений они обращаются к вам, к белому предприятию, реально работающему: предоставьте нам документы и пояснения по данной операции. А теперь они говорят, что будут обращаться к плательщику, даже если они выявили не факт нарушения, а вероятность нарушения кем-то. А вероятность нарушения - это бесконечные проверки, запросы к налогоплательщику", - поясняет Южанина.