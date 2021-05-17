"Він (законопроект уряду, - ред.) майже не 90% повторює те, що намагалися зробити торік. Але з комітету цей проєкт закону так і не вийшов. Тому що дуже багато асоціацій довели недієздатність цих норм. Вірніше те, що бізнес в цих умовах працювати просто не зможе", - сказала Южаніна.

Зокрема, вона звернула увагу на кілька новацій, які суттєво ускладнять роботу бізнесу.

"Поширення податкової застави не тільки на узгоджений податковий борг, але й на суму нарахувань, які оскаржуються в адміністративному чи судовому порядку. Скажіть, будь ласка, в якій цивілізованій країні не узгоджене податкове зобов’язання, тобто прийшла податкова, склала акт відповідно до плану, який їм довели, їм абсолютно все одно чи праві вони чи не праві. Головне їм донарахувати! У них це вважається показником. Не виходь із перевірки, поки ти не нарахуєш певну кількість мільйонів", - розповіла Южаніна.

При цьому, за її словами, платник може не погодитись з податковою і розпочати процес оскарження, але на цей час у нього можуть забрати в заставу активи, що фактично паралізує його роботу.

"Є різниця, коли доведено уже усіма можливими процедурами, що платник не доплатив, тоді ти можеш брати у нього в заставу майно. А коли платник буде відстоювати своє право, це буде стосуватися всіх. Мені здається, що після цієї норми всі мають просто вийти на банкову і говорити "Ні!" таким нормам", - вважає Южаніна.

Не менш суперечливою, на її думку, є зміна системи відшкодування ПДВ, яка запропонована в законопроекті.

"Найбільше досягнення попередньої влади - це було автоматичне просте відшкодування податку на додану вартість. Тепер буде дробитися податковий кредит відносно тільки тих операцій, які експортовані. А якщо говорити про зернові і про харчові продукти, то ще вони мають бути і оплачені. Ви розумієте, скільки зараз йде експорту з оплатою після поставки кілька там - 90-120 днів. У нас же зараз немає валютного регулювання! Але платник буде обмежений в обігових коштах, бо він не буде отримувати з бюджету", - розповіла Южаніна.

Також вона вказала на норму щодо податкового боргу. За її словами, вона може призвести до росту перевірок та запитів.

"Зараз у нас є право податкової звернутися з запитом до платника, щоб він надав документи, якщо у податкової є факти порушень, встановлені в іншого платника. І через встановлення таких фактів порушень вони звертаються до вас, до білого підприємства, реально працюючого: надайте нам документи і пояснення щодо такої операції. А тепер вони говорять, що будуть звертатись до платника, навіть якщо вони виявили не факт порушення, а ймовірність порушення кимось. А ймовірність порушення - це безкінечні перевірки, запити до платника податку", - пояснює Южаніна.