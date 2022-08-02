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Налоговую амнистию могут продлить до марта 2023 года, - Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В Украине налоговую амнистию могут продлить до 1 марта 2023 года. Соответствующий законопроект уже прошел профильный комитет Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "УНИАН".

Отметим, согласно закону, нынешняя налоговая амнистия должна завершиться в следующем месяце.

"Считаю абсолютно правильным продлить процедуру налоговой амнистии. Комитет по вопросам финансов налоговой и таможенной политики поддержал недавно решение пролонгировать этот процесс до 1 марта 2023 года. Но это уже находится в компетенции Верховной рады, которая должна рассмотреть этот вопрос", - отметил министр.

Напомним, в рамках налоговой амнистии граждане Украины могут добровольно задекларировать свои активы. Речь идет о тех активах, которые не были легализованы. На такое имущество требуется заплатить налог в 5%, на зарубежное - 9%.

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