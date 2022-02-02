ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Налоговая амнистия: украинцев предупредили о завершении льготного периода

Новина українською →
Украина, Среда 02 февраля 2022 06:30
Налоговая амнистия: украинцев предупредили о завершении льготного периода Фото: льготный период декларирования иностранных активов завершается 1 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине продолжается налоговая амнистия - кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. Еще месяц иностранные активы можно задекларировать по льготной ставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную налоговую службу (ГНС).

Льготная ставка

Как отметили в ГНС, 1 марта 2022 года завершается декларирование иностранных активов по льготной ставке 7%. В дальнейшем до завершения кампании иностранные активы можно задекларировать по ставке 9%.

В налоговой напомнили, что налоговая амнистия распространяется, в частности, на такие активы в виде денежных средств, валютных ценностей, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в Украине и зарубежом.

Граждане Украины, которые имеют активы, которые не были должным образом обложены налогом по состоянию на 1 января 2021 года, могут добровольно пройти декларирование, уплатить единовременный сбор и легализовать такие активы.

С начала кампании граждане уже задекларировали активы стоимостью 1,3 млрд грн. Сумма задекларированного к уплате сбора составила 79,1 млн гривен.

Порядок декларирования

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

До представления одноразовой декларации плательщик должен разместить средства в национальной или иностранной валютах на специальном счете, который может быть открыт в банках Украины.

Подробнее с порядком одноразового (специального) добровольного декларирования можно ознакомиться на сайте ГНС.

Единовременное добровольное декларирование доходов является правом, а не обязанностью гражданина. Исключительно по собственному желанию лицо может задекларировать свои активы, которые ранее не были обложены налогом.

Отметим, с 1 сентября 2021 года в Украине началась налоговая амнистия (добровольное одноразовое декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в госбюджет). Спецдекларирование продлится один год до 1 сентября 2022 года.

Ранее Государственная налоговая служба (ГНС) дала разъяснение о включении дома в совместной собственности к декларации во время "налоговой амнистии". Дом можно декларировать, и сбор не берется, если его площадь не превышает 240 кв. м.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу