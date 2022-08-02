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Податкову амністію можуть продовжити до березня 2023 року, - Марченко

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Україні податкову амністію можуть продовжити до 1 березня 2023 року. Відповідний законопроект вже пройшов профільний комітет Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "УНІАН".

Зазначимо, згідно із законом, нинішня податкова амністія повинна завершитися в наступному місяці.

"Вважаю абсолютно правильним продовжити процедуру податкової амністії. Комітет з питань фінансів податкової та митної політики підтримав нещодавно рішення пролонгувати цей процес до 1 березня 2023 року. Але це вже знаходиться в компетенції Верховної ради, яка повинна розглянути це питання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в рамках податкової амністії громадяни України можуть добровільно задекларувати свої активи. Йдеться про ті активи, які не були легалізовані. На таке майно потрібно заплатити податок в 5%, на закордонне - 9%.

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