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В Налоговой из-за следственных действий не в полном объеме функционируют сервисы

Новости » Экономика     25.12.2019 - 01:05

В Налоговой службе пообещали, что сервисы начнут работать в штатном режиме "уже очень скоро"

В Налоговой и Фискальной службах проводят следственные действия, поэтому с 19 декабря электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Налоговой службы.

В ведомстве пообещали, что сервисы начнут работать в штатном режиме "уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные".

"Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", - говорится в сообщении.

Какой именно правоохранительный орган проводит следственные действия и в пределах какого дела, не сообщается.

Напомним, что в Украине в 2020 году планируют провести налоговую реформу, в ходе которой снизят ставки налогов с зарплат.

Также РБК-Украина сообщало, что с 1 января 2020 года вводятся в действие счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты. Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на вебстраницах главных управлений Казначейства в областях и г. Киеве

Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.

Ранее Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала суммы налогов, которые будут уплачивать физические лица-предприниматели в 2020 году.

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