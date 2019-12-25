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У Податковій через слідчі дії не в повному обсязі функціонують сервіси

Новини » Економіка     25.12.2019 - 01:05

У Податковій службі пообіцяли, що сервіси почнуть працювати в штатному режимі "вже дуже скоро"

У Податковій та Фіскальній службах проводять слідчі дії, тому з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Податкової служби.

У відомстві пообіцяли, що сервіси почнуть працювати у штатному режимі "вже дуже скоро і всі зможуть своєчасно подати всі податкові накладні".

"Ми щиро перепрошуємо за незручності та незабаром повідомимо про відновлення роботи сервісу", - йдеться у повідомленні.

Який саме правоохоронний орган проводить слідчі дії та в межах якої справи, не повідомляється.

Нагадаємо, в Україні у 2020 році планують провести податкову реформу, в ході якої знизять ставки податків з зарплат.

Як повідомляло РБК-Україна, з з 1 січня 2020 року вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів. Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві

Державна казначейська служба України з 1 жовтня змінила реквізити рахунків для зарахування податків, зборів, та інших платежів до державного і місцевих бюджетів відповідно до стандарту IBAN.

Раніше Державна податкова служба України (ДПС) оприлюднила суми податків, які буде сплачувати фізичні особи-підприємці в 2020 році.

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