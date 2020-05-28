В налоговой провели массовые обыски из-за махинаций с НДС

Государственное бюро расследований провело более 20 обысков в помещениях Государственной налоговой службы (ГНС). Обыски проводились в Киеве, а также во Львовской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в ГБР.

Обыски проходили в рамках уголовного дела, открытого по заявлению экс-министра финансов. Чиновников центрального аппарата ГНС и региональных отделений подозревают в махинациях с налогом на добавленную стоимость.

В ГБР подсчитали, что действия налоговиков лишили госбюджет 45 млн гривен.

Фото: обыски в налоговой (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее во Львове на взятке поймали налоговика-антикоррупционера.

Также сообщалось о проведении обысков в Харьковском горсовете.