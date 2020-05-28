У податковій провели масові обшуки через махінації з ПДВ

Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Обшуки проводилися у Києві, а також у Львівській та Донецькій областях.

Про це повідомили у ДБР.

Обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою екс-міністра фінансів. Чиновників центрального апарату ДПС та регіональних відділень підозрюють у махінаціях з податком на додану вартість.

У ДБР підрахували, що дії податківців позбавили держбюджет 45 млн гривень.

Фото: обшуки в податковій (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Львові на хабарі спіймали податківця-антикорупціонера.

Також повідомлялося про проведення обшуків у Харківській міськраді.