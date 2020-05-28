У податковій провели масові обшуки через махінації з ПДВ

Чиновники сприяли протиправному формуванню ПДВ
Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Обшуки проводилися у Києві, а також у Львівській та Донецькій областях.
Про це повідомили у ДБР.
Обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою екс-міністра фінансів. Чиновників центрального апарату ДПС та регіональних відділень підозрюють у махінаціях з податком на додану вартість.
У ДБР підрахували, що дії податківців позбавили держбюджет 45 млн гривень.
Фото: обшуки в податковій (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, раніше у Львові на хабарі спіймали податківця-антикорупціонера.
Також повідомлялося про проведення обшуків у Харківській міськраді.
Автор: Роман Калиниченко