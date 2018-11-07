В налоговом комитете рассказали, когда Рада может рассмотреть законы по "евробляхам"

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроекты №848 и №8488 смогут вынести на рассмотрение в сессионный зал после 12:00

Законопроекты о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией народные депутаты могут рассмотреть в среду, 7 ноября, после 12:00. Об этом заявила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, законопроекты №848 и №8488 смогут вынести на рассмотрение в сессионный зал после 12:00 часов.

"Еще готовятся таблицы. Возможно, его рассмотрят сегодня после обеда. Я думаю, что мы можем успеть. Но больше шансов начать рассмотрение уже в четверг", - сообщила Южанина.

Напомним, в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка. Так, сегодня пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве сегодня перекрывают движение из-за митинга владельцев "евроблях". По информации агентства, с утра проходили акции на проспекте Победы возле офиса Министерства инфраструктуры. На 9:00 были запланированы акции в правительственном квартале возле Верховной рады.

Отметим, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах". Участники акций не согласны с редакцией профильного комитета.