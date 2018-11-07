У податковому комітеті розповіли, коли Рада може розглянути закони по "євробляхам"

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроекти №848 та №8488 зможуть винести на розгляд до сесійної зали після 12:00

Законопроекти про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією народні депутати можуть розглянути у середу, 7 листопада, після 12:00. Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, законопроекти №848 та №8488 зможуть винести на розгляд до сесійної зали після 12:00 години.

"Ще готуються таблиці. Можливо, його розглянуть сьогодні після обіду. Я думаю, що ми можемо встигнути. Але більше шансів розпочати розгляд вже у четвер", - повідомила Южаніна.

Нагадаємо, у зв'язку з мітингами власників "евроблях" у центрі Києва 7 листопада посилили охорону порядку. Так, сьогодні пройдуть кілька акцій, в тому числі в урядовому кварталі. Для забезпечення порядку залучили посилені наряди поліції і Національної гвардії.

Як писало РБК-Україна раніше, в Києві сьогодні перекривають рух через мітинг власників "евроблях". За інформацією агентства, з ранку проходили акції на проспекті Перемоги біля офісу Міністерства інфраструктури. На 09:00 були заплановані акції в урядовому кварталі біля Верховної ради.

Відзначимо, парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти два законопроекти про "евробляхи". Учасники акцій не згодні з редакцією профільного комітету.