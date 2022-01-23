Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 5600).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС .

Процедура списания

По данным налоговой, применение внесудебной процедуры взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств.

Так, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:

налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);

долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;

в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому плательщику налогов ошибочно или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Исключение

Однако, отмечают в ГНС, взыскании денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, проводится, как и ранее, на основании решения суда.