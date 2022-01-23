UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Автор: Александр Белоус

С 1 января 2022 года руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании денег в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 5600).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Процедура списания

По данным налоговой, применение внесудебной процедуры взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств.

Так, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга если:

  • налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме);
  • долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства;
  • в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому плательщику налогов ошибочно или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства.

Исключение

Однако, отмечают в ГНС, взыскании денежных средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, проводится, как и ранее, на основании решения суда.

Напомним, закон о повышение налогов в Украине вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги