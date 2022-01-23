Податкова може списати кошти без суду: законопроект 5600 набрав чинності

З 1 січня 2022 року керівник контролюючого органу чи його заступник може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу без звернення до суду. Це передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 5600).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.
За даними податкової, застосування позасудової процедури стягнення застосовуватиметься до податкового боргу, що виник в результаті несплати платником податків самостійно задекларованих грошових (податкових) зобов’язань.
Так, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу якщо:
Однак, зазначають в ДПС, стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, здійснюється, як і раніше, на підставі рішення суду.
Нагадаємо, закон про підвищення податків в Україні набрав чинності з 1 січня 2022 року. Документ №5600 стосується як підприємств, так громадян України.
Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.