Податкова може списати кошти без суду: законопроект 5600 набрав чинності

З 1 січня 2022 року керівник контролюючого органу чи його заступник може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу без звернення до суду. Це передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 5600).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС .

Процедура стягнення

За даними податкової, застосування позасудової процедури стягнення застосовуватиметься до податкового боргу, що виник в результаті несплати платником податків самостійно задекларованих грошових (податкових) зобов’язань.

Так, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу якщо:

податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків сум (без обмежень по сумі);

борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженого грошового зобов’язання;

у разі відсутності чи наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково чи надміру сплачених ним грошових зобов’язань або бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Тобто, у випадку наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається контролюючим органом в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави.

Виключення

Однак, зазначають в ДПС, стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, здійснюється, як і раніше, на підставі рішення суду.