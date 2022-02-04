Налоговая и СБУ оказывают на бизнес в Украине политическое давление, - нардеп

Он также подчеркнул, что у налоговой нет никаких оснований обвинять горно-обогатительные комбинаты в нарушениях при уплате налогов, предприятия действуют в строгом соответствии с нормами законодательства.



"Сама суть давления, которое сейчас происходит на горно-обогатительные комбинаты, она на чем основана? На том, что рента должна насчитываться не на руду - как по закону, а на концентрат, который производится из него. Если эту логику продолжать дальше, то можно говорить, как говорил директор "АрселорМиттал" Мауро, про помидоры и про сок. Можно говорить про уголь и про кокс, но нужно понимать, что есть сырье, с которого должна платиться рента - и есть конечный продукт, к которому рента отношения не имеет", - объяснил Магомедов в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, давление на легальный бизнес, которое сейчас осуществляется со стороны фискальных и правоохранительных органов, является политическим, а дополнительным стимулом выступает стремление власти за счет бизнеса пополнить госбюджет, являющийся дефицитным.

"Начнем с того, в каком состоянии находится экономика и что происходит с малым и средним бизнесом, ковидные ограничения - все это, безусловно, сказывается на состоянии бюджета и в данном случае это попытки пополнить бюджет за счет давление и за счет тех решений, которые на самом деле не соответствуют закону", - считает Магомедов.

Он также высказал уверенность, что предприятия через суды докажут необоснованность претензий налоговой.



"Не сомневаюсь в том, что решение судов будут в пользу ГОКов, потому что я сам работал в металлургии, я понимаю, как работают руководители этих предприятий, никто из них не пойдет на нарушение закона ради каких-то эфемерных сиюминутных выгод. Поэтому еще раз - есть логика, есть экономика, есть понятие ренты, которое означает, что есть такой налог, который распространяется на то, что добывается из земли. Из земли добывается руда. А агломерат, окатыш, концентрат производятся другими предприятиями, другими переделами", - подчеркнул Магомедов.

