Податкова та СБУ чинять на бізнес в Україні політичний тиск, - нардеп

Легальний бізнес в Україні зазнає політичного тиску з боку податкової та правоохоронних органів, які намагаються за його рахунок поповнити бюджет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена парламентського комітету з економічного розвитку Муси Магомедова.
Він також підкреслив, що податкова не має жодних підстав звинувачувати гірничо-збагачувальні комбінати в порушеннях при сплаті податків, підприємства діють у суворій відповідності до норм законодавства.
"Сама суть тиску, який зараз відбувається на гірничо-збагачувальні комбінати, вона на чому заснована? На тому, що рента має нараховуватися не на руду - як за законом, а на концентрат, який виробляється з нього. Якщо цю логіку продовжувати далі, то можна говорити, як говорив директор "АрселорМіттал" Мауро, про помідори і про сік, можна говорити про вугілля і про кокс, але треба розуміти, що є сировина, з якої повинна платитися рента - і є кінцевий продукт, до якого рента відношення не має", - пояснив Магомедов в ефірі телеканалу "Україна 24".
На його думку, тиск на легальний бізнес, який зараз здійснюється з боку фіскальних та правоохоронних органів, є політичним, а додатковим стимулом є прагнення влади коштом бізнесу поповнити держбюджет, який є дефіцитним.
"Почнемо з того, в якому стані знаходиться економіка і що відбувається з малим і середнім бізнесом, ковідні обмеження - все це, безумовно, позначається на стані бюджету і в такому випадку це спроби поповнити бюджет коштом тиску і шляхом тих рішень, які на насправді не відповідають закону", - вважає Магомедов.
Він також висловив упевненість, що підприємства через суди доведуть необґрунтованість претензій податкової.
"Не сумніваюся, що рішення судів будуть на користь ГЗК, тому що я сам працював у металургії, я розумію, як працюють керівники цих підприємств, ніхто з них не піде на порушення закону заради якихось ефемерних миттєвих вигод. Тому ще раз - є логіка, є економіка, є поняття ренти, яке означає, що є такий податок, який поширюється на те, що видобувається із землі. Із землі видобувається руда. А агломерат, окатиш, концентрат виробляються іншими підприємствами, іншими переділами", - наголосив Магомедов.
Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.
Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
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