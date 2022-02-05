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Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы "Метинвест"

Автор: Артем Горовенко

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письма Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы, которые оказались в распоряжении УНИАН.

Как сообщалось, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Позже экономист Борис Кушнирук, комментируя обыски на ГОКах компании "Метинвест", заявил, что давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ - это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность.

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МетинвестНалоги