Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы "Метинвест"

Как сообщалось, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Позже экономист Борис Кушнирук, комментируя обыски на ГОКах компании "Метинвест", заявил, что давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ - это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность.