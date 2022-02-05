RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах групи "Метінвест"

Автор: Артем Горовенко

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній "Метінвест", на яких правоохоронні органи проводили обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листи Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах Групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються нібито мають місце податкових порушень. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Пізніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи обшуки на ГОКах компанії "Метінвест", заявив, що тиск на бізнес і обшуки, організовані правоохоронцями та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони повинні понести кримінальну відповідальність.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетинвестПодатки