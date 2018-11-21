Налоговая планирует в следующем году уменьшить количество проверок на 10%

Фото: Евгений Бамбизов (Facebook Евгений Бамбизов)

Планы-графики плановых проверок обнародуют на веб-сайте ГФС

Государственная фискальная служба Украины планирует сократить как минимум на 10% количество предприятий, которые попадут в план-график проведения проверок на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как отметил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов в во время встречи с представителями Союза украинских предпринимателей, в органах ГФС существует рискоориентированный подход к деятельности налогоплательщиков и планирования проверок. На сегодня в ГФС осуществляется пересмотр утвержденных рисков с целью их актуализации.

Кроме того, важным шагом в системе аудита станет внедрение электронной проверки, над которой в ГФС активно работают. Это позволит выявлять большую часть рисков еще до проверки, добавил он.

Как отметили в ГФС, с 2018 года, согласно нормам Налогового кодекса, годовые планы-графики документальных плановых проверок обнародуются на веб-портале ГФС.

Напомним, что 31 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп"-2.

Как писало РБК-Украина ранее, в Минюсте в апреле заявили, что с начала действия закона "маски-шоу стоп" незаконные обыски сократились. Добавим также, Минюст инициировал введение имущественной ответственности правоохранителей за нанесение убытков предприятию при проведении обысков.