ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Податкова планує у наступному році зменшити кількість перевірок на 10%

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 22:56
Податкова планує у наступному році зменшити кількість перевірок на 10%
Фото: Євген Бамбізов (Facebook Євген Бамбізов)

Плани-графіки планових перевірок оприлюднять на веб-сайті ДФС

Державна фіскальна служба України планує зменшити щонайменше на 10% кількість підприємств, які потраплять до плану-графіку проведення перевірок на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Як зазначив в.о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов в під час зустрічі з представниками Спілки українських підприємців, в органах ДФС існує ризикоорієнтований підхід до діяльності платників податків та здійснення їх планування до перевірок. На сьогодні в ДФС здійснюється перегляд затверджених ризиків з метою їх актуалізації.

Крім того, важливим кроком у системі аудиту стане впровадження електронної перевірки, над якою в ДФС активно працюють. Це дозволить виявляти переважну частину ризиків ще до перевірки, додав він.

Як зазначили у ДФС, з 2018 року, відповідно до норм Податкового кодексу, річні плани-графіки документальних планових перевірок оприлюднюються на веб-порталі ДФС.

Нагадаємо, що 31 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон №8490 - так званий закон "Маски-шоу стоп"-2.

Як писало РБК-Україна раніше, в Мін'юсті в квітні заявили, що з початку дії закону "маски-шоу стоп" незаконні обшуки скоротилися. Додамо також, Мін'юст ініціював введення майнової відповідальності правоохоронців за нанесення збитків підприємству при здійсненні обшуків.

ГПУ проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в облуправлінні ДФС Підвищення екологічного податку може відобразитись на комунальних тарифах, - експерт
Новини України ДФСпроверкаПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся