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Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 10:48
Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Полный перечень новых счетов обнародован на сайте ГНС

Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого сов взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступают в силу с 1 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Как отмечается в сообщении, при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:

Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года1 - служебный код ("*");

2 - код вида уплаты ("101" - Уплата суммы единого взноса);

3 - код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;

4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;

5 - не заполняется;

6 - не заполняется;

7 - не заполняется.

Символы счетов для зачисления ЕСВ в органах ГНС

Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

Счета для уплаты ЕСВ по областям.

Винницкая область (Скачать)

Волынская область (Скачать)

Днепропетровская область (Скачать)

Донецкая область (Скачать)

Житомирская область (Скачать)

Закарпатская область (Скачать)

Запорожская область (Скачать)

Ивано-Франковская область (Скачать)

Киевская область (Скачать)

Кировоградская область (Скачать)

Луганская область (Скачать)

Львовская область (Скачать)

г. Киев (Скачать)

Николаевская область (Скачать)

Одесская область (Скачать)

Полтавская область (Скачать)

Ровенская область (Скачать)

Сумская область (Скачать)

Тернопольская область (Скачать)

Харьковская область (Скачать)

Херсонская область, АР Крым и г. Севастополь (Скачать)

Хмельницкая область (Скачать)

Черкасская область (Скачать)

Черновицкая область (Скачать)

Черниговская область (Скачать)

Центральное МУ ГНС по работе с КПН (Скачать)

Восточное МУ ГНС по работе с КПН (Скачать)

Западное МУ ГНС по работе с КПН (Скачать)

Южное МУ ГНС по работе с КПН (Скачать)

Северное МУ ГНС по работе с КПН (Скачать)

Отметим, что Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю.

Напомним, в декабре в Украине действовала программа компенсации бизнесу за усиление карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ).

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