ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Податкова оприлюднила нові рахунки для сплати ЄСВ з 1 січня 2021 року

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 10:48
Податкова оприлюднила нові рахунки для сплати ЄСВ з 1 січня 2021 року
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повний перелік нових рахунків оприлюднений на сайті ДПС

Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного сов внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

Як зазначається в повідомленні, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

Податкова оприлюднила нові рахунки для сплати ЄСВ з 1 січня 2021 року

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - Сплата суми єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДПС

Податкова оприлюднила нові рахунки для сплати ЄСВ з 1 січня 2021 року

Рахунки для сплати ЄСВ по областях.

Вінницька область (Завантажити)

Волинська область (Завантажити)

Дніпропетровська область (Завантажити)

Донецька область (Завантажити)

Житомирська область (Завантажити)

Закарпатська область (Завантажити)

Запорізька область (Завантажити)

Івано-Франківська область (Завантажити)

Київська область (Завантажити)

Кіровоградська область (Завантажити)

Луганська область (Завантажити)

Львівська область (Завантажити)

м. Київ (Завантажити)

Миколаївська область (Завантажити)

Одеська область (Завантажити)

Полтавська область (Завантажити)

Рівненська область (Завантажити)

Сумська область (Завантажити)

Тернопільська область (Завантажити)

Харківська область (Завантажити)

Херсонська область, АР Крим та м. Севастополь (Завантажити)

Хмельницька область (Завантажити)

Черкаська область (Завантажити)

Чернівецька область (Завантажити)

Чернігівська область (Завантажити)

Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Східне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Західне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Південне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Північне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Нагадаємо, у грудні в Україні діяла програма компенсації бізнесу через посилення карантинних обмежень. Це одноразова компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Державна податкова адмiністрація Українибанкисчета

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся