ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Бизнес сможет вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ из-за усиления карантина

Киев, Вторник 15 декабря 2020 10:50
Бизнес сможет вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ из-за усиления карантина
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компенсации могут получить предприятия, КВЭД которых входит в перечень, утвержденный Кабмином

В Украине стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, для получения помощи необходимо в период с 14 до 21 декабря подать в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета заявление в электронной форме с использованием средства квалификационного электронной подписи.

Воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена в связи с усилением карантинных ограничений. Перечень видов экономической деятельности таких юрлиц ранее утвержден Кабинетом министров.

Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Возмещение смогут получить компании, которые не имеют задолженности по уплате ЕСВ на дату вступления в силу закона, то есть по состоянию на 10 декабря 2020 года.

Бизнес сможет вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ из-за усиления карантина

Напомним, Верховная рада 4 декабря приняла законы о выплаты из государственного бюджета компенсации бизнесу за карантин на сумму около 12 млрд гривен.

Кабинет министров 9 декабря принял несколько постановлений по реализации этих программ. В частности, был утвержден перечень видов экономической деятельности (ВЭД), которые пострадали от карантина.

Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина.

Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЕД которых не входит в перечень основных ВЕД, в отнрошении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ЕСВНалогиКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь