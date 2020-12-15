Бизнес сможет вернуть уплаченный в 2020 году ЕСВ из-за усиления карантина

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компенсации могут получить предприятия, КВЭД которых входит в перечень, утвержденный Кабмином

В Украине стартовала еще одна программа компенсации для бизнеса из-за усиления карантинных ограничений. Это единовременная компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, для получения помощи необходимо в период с 14 до 21 декабря подать в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту учета заявление в электронной форме с использованием средства квалификационного электронной подписи.

Воспользоваться программой могут только юридические лица, чья деятельность будет временно приостановлена в связи с усилением карантинных ограничений. Перечень видов экономической деятельности таких юрлиц ранее утвержден Кабинетом министров.

Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Возмещение смогут получить компании, которые не имеют задолженности по уплате ЕСВ на дату вступления в силу закона, то есть по состоянию на 10 декабря 2020 года.

Напомним, Верховная рада 4 декабря приняла законы о выплаты из государственного бюджета компенсации бизнесу за карантин на сумму около 12 млрд гривен.

Кабинет министров 9 декабря принял несколько постановлений по реализации этих программ. В частности, был утвержден перечень видов экономической деятельности (ВЭД), которые пострадали от карантина.

Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина.

Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЕД которых не входит в перечень основных ВЕД, в отнрошении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия.