Податкова назвала випадки, коли не потрібно подавати річну декларацію

Податківці посилаються на IV розділ Податкового кодексу
Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.
Згідно з повідомленням, податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст. 179 Податкового кодексу України) не подається, якщо платник податку отримував доходи:
Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.
Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.