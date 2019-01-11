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Податкова назвала випадки, коли не потрібно подавати річну декларацію

Новини » Фінанси    11.01.2019 - 20:00
Податкова назвала випадки, коли не потрібно подавати річну декларацію
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Податківці посилаються на IV розділ Податкового кодексу

Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Згідно з повідомленням, податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст. 179 Податкового кодексу України) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

  • від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб відповідно до IV розділу Кодексу;
  • у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня 2018 року Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

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