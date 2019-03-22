Налоговая назвала долю женщин среди миллионеров

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Среди тех, кто получил более миллиона доходов за год, женщины составляют 40%

Государственная фискальная служба публикует предварительные данные декларирования доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, гражданами уже подано почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это почти на 4 млрд грн, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан, которыми определен к уплате налог почти 88 млн грн, или 33% от общей суммы налога к уплате.

Среди миллионеров 40% - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая задекларировала доход от наследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс. грн.

Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме свыше 1 млн грн, почти 18 лет и он оплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Самую большую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.