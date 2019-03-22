ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Налоговая назвала долю женщин среди миллионеров

Новости » Экономика    22.03.2019 - 13:10
Налоговая назвала долю женщин среди миллионеров
Иллюстративное фото (flickr.com/ssu)

Среди тех, кто получил более миллиона доходов за год, женщины составляют 40%

Государственная фискальная служба публикует предварительные данные декларирования доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, гражданами уже подано почти 100 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 13,5 млрд грн. Это почти на 4 млрд грн, или на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан, которыми определен к уплате налог почти 88 млн грн, или 33% от общей суммы налога к уплате.

Среди миллионеров 40% - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая задекларировала доход от наследования имущества, налоговые обязательства определены в размере 82,5 тыс. грн.

Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме свыше 1 млн грн, почти 18 лет и он оплатит 121,8 тыс. грн. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

Самую большую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.

Налоговая определила отрасли-лидеры по росту прибыли Раде предлагают уменьшить налоги для IТ-работников
Новости Украины НалогиМиллионер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь