Налоговая напомнила о последнем дне подачи деклараций

Кампания декларирования доходов заканчивается 2 мая 2019 года
Последний день подачи гражданами декларации об имущественном состоянии и доходах за 2018 год - 2 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ГФС напоминают, что декларацию плательщики могут подать по месту своего налогового адреса одним из следующих способов:
Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 включительно, напомнили в ДФС.
Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.
Напомним, уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо провести не позднее 26 апреля 2019 года. Согласно распоряжения Кабинета в апреле текущего года вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая, то есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля 2019 года.