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Налоговая напомнила о последнем дне подачи деклараций

Новости » Экономика    16.04.2019 - 17:33
Налоговая напомнила о последнем дне подачи деклараций
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Кампания декларирования доходов заканчивается 2 мая 2019 года

Последний день подачи гражданами декларации об имущественном состоянии и доходах за 2018 год - 2 мая 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Налоговая напомнила о последнем дне подачи деклараций

В ГФС напоминают, что декларацию плательщики могут подать по месту своего налогового адреса одним из следующих способов:

  • - лично или уполномоченным на это лицом;
  • - отправить по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения, но не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи декларации;
  • - средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований электронного документооборота (не позднее окончания последнего часа дня, в котором истекает такой предельный срок)

Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 включительно, напомнили в ДФС.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Напомним, уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо провести не позднее 26 апреля 2019 года. Согласно распоряжения Кабинета в апреле текущего года вторник 30 апреля перенесен на субботу 11 мая, то есть последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день 30 апреля 2019 года.

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