Податкова нагадала про останній день подачі декларацій

Фото: колаж (РБК-Україна)

Кампанія декларування доходів закінчується 2 травня 2019 року

Останній день подання громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік - 2 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ДФС нагадують, що декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Також, громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно, нагадали в ДФС.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Нагадаємо, сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року. Відповідно до розпорядження Кабінету у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року.