Налоговая с начала года вернул экспортерам более 100 млрд гривен НДС

Фото: ГФС (facebook.com/TupalskiySergei)

Среднемесячное возмещение НДС составляет около 10 млрд грн

В течение января-октября 2018 году экспортерам возмещено 108 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 11%, или на 10,7 млрд грн. За 10 месяцев 2017 года плательщикам было возмещено 97,3 млрд грн.

Среднемесячное возмещение НДС денежными средствами в 2018 году возросло до 10,8 млрд. грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,1 млрд грн.

В октябре плательщики получили 10,4 млрд грн. бюджетной компенсации этого налога. По сравнению с октябрем 2017 года сумма выросла на 7%, или на 0,7 млрд грн.

Напомним, что в общий фонд государственного бюджета в течение января-октября 2018 года поступило 588,1 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. По данным ГФС, это на 15%, или на 76,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Отметим, что доходы государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2018 года выросли к аналогичному периоду 2017 года на 88,9 млрд грн (на 15,2%) и составили 674,7 млрд грн.