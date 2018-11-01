Митні і податкові платежі до держбюджету за 10 місяців зросли на 15%, - ДФС

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Митні платежі збільшилися на 13%, податкові - на 16,7%

До загального фонду державного бюджету протягом січня-жовтня 2018 року надійшло 588,1 млрд грн платежів, що контролюються Держаною фіскальною службою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними ДФС, це на 15%, або на 76,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

До загального фонду держбюджету з початку 2018 року спрямовано 312,5 млрд грн податкових платежів, що на 16,7%, або на 44,8 млрд грн більше відповідного періоду минулого року.

Митних платежів у січні-жовтні до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 275,6 млрд грн. Це на 13%, або на 32 млрд грн перевищує показник 10 місяців 2017 року.

У жовтні цього року до загального фонду держбюджету надійшло 62,2 млрд грн платежів. Це майже на 24%, або на 12 млрд грн більше надходжень жовтня минулого року. Податкових платежів до загального фонду держбюджету у жовтні перераховано у розмірі 26,7 млрд грн (плюс 5,3 млрд грн до минулорічного показника), митних платежів - 35,6 млрд грн (плюс 6,6 млрд грн).

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба за 9 місяців 2018 року повернула експортерам 97,6 млрд грн ПДВ, що на 11,5%, або на 10 млрд грн більше за відповідний період минулого року.

Відзначимо, що доходи державного бюджету України за січень-вересень 2018 року зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.