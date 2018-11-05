Податкова з початку року повернула експортерам понад 100 млрд гривень ПДВ

Фото: ДФС (facebook.com/TupalskiySergei)

Середньомісячне відшкодування ПДВ складає близько 10 млрд грн

Протягом січня-жовтня 2018 року експортерам відшкодовано 108 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держаної фіскальної служби.

За даними відомства, порівняно з відповідним періодом минулого року сума відшкодування зросла на 11%, або на 10,7 млрд грн. За 10 місяців 2017 року платникам було відшкодовано 97,3 млрд грн.

Середньомісячне відшкодування ПДВ коштами у 2018 році зросло до 10,8 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 1,1 млрд гривень.

У жовтні платники отримали 10,4 млрд грн. бюджетної компенсації цього податку. Порівняно з жовтнем 2017 року сума зросла на 7%, або на 0,7 млрд грн.

Нагадаємо, що до загального фонду державного бюджету протягом січня-жовтня 2018 року надійшло 588,1 млрд грн платежів, що контролюються Держаною фіскальною службою. За даними ДФС, це на 15%, або на 76,8 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Відзначимо, що доходи державного бюджету України за січень-вересень 2018 року зросли до аналогічного періоду 2017 року на 88,9 млрд грн (на 15,2%) і склали 674,7 млрд грн.