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Налоговая дала разъяснение о декларировании иностранных доходов

Новости » Экономика     12.03.2020 - 13:05
Налоговая дала разъяснение о декларировании иностранных доходов
Фото: доллары и гривны (РБК-Украина)

Для избежания двойного налогообложения нужно получить справку в посольстве

Граждане, которые в 2019 году, получали иностранные доходы, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве

Как отметили в ГНС, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика и облагается налогом на доходы физических лиц 18% и военным сбором 1,5%.

В случае если согласно нормам международных договоров, одобренных Верховной радой, плательщик налога может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за рубежом, он определяет сумму такого уменьшения по указанным основаниям в годовой налоговой декларации, сообщили в ГНС.

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где получается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения. Такая справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если другое не предусмотрено действующими международными договорами Украины, отметили в пресс-службе.

Напомним, в 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. Она продлится до 1 мая. Государственная налоговая служба напомнила, что Налоговым кодексом Украины определены категории граждан, которые обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также тех, кто имеет право подать такую декларацию для получения налоговой скидки.

По данным Государственной налоговой службы, граждане Украины в 2019 году подали свыше 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн.

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