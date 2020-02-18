В Раде обсудили возможность создания Государственной службы доходов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты убеждены, служба должна стать единственным государственным органом, который бы реализовал налоговую и таможенную политику в стране

В Верховной раде Украины на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов подготовки законодательной базы относительно комплексного реформирования налоговой системы Украины предложили создать единый налоговый орган с общей информационной системой и digital-инструментарием для мониторинга и аналитики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Встреча состоялась в рамках работы подкомитета Верховной Рады по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов под председательством нардепа от "Слуги народа" Дарьи Володиной.

Так, во время встречи было отмечено, что актуальность комплексной налоговой реформы обусловлена, прежде всего, ухудшением экономических макропоказателей, теневым характером украинской экономики, сокращением поступлений в государственный бюджет. Если, в 2019 году государственная казна недополучила свыше 66 млрд грн запланированных доходов, то в январе 2020 года доходы общего фонда были меньше на 13,8 млрд грн.

По мнению эксперта по налоговым вопросам Александра Кучеренко, главной причиной таких показателей является разбалансированность в работе финансовых органов.

"В Украине их действует 4: налоговая, фискальная, таможенная и аудиторская государственные службы. Часто они дублируют функции друг друга, действуют не скоординировано, чем тормозят развитие бизнеса и экономики страны. Украине нужно понятное и стабильное фискальное законодательство, либеральная система налогов, честный и прозрачный подход к их формированию, равенство всех субъектов перед законом, удобная электронная клиентоориентированная система администрирования и единый управленческий орган вместо нескольких", - отметил эксперт.

В свою очередь, доцент университета Государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин презентовал концепцию законопроекта "О государственной службе доходов Украины". Именно она, по его мнению, должна стать единственным государственным органом, который бы реализовал налоговую и таможенную политику, осуществлял контроль над соблюдением финансового законодательства, расследовал соответствующие преступления.

"Государственная служба доходов позволит сформировать гармоничную налоговую среду, усовершенствовать финансовый контроль и увеличить доходную часть бюджета как основу экономической безопасности и развития общества, бизнеса и государства", - сказал ученый.

По его мнению, ГСД ообъединяет налоговую и таможенную службы, службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований.

"Руководитель нового органа должен быть подотчетным президенту Украины, и занимать свою должность не более 5 лет. Выбирать главу государственной службы доходов профессиональная конкурсная комиссия. Служба также будет иметь соответствующие территориальные подразделения", - добавил эксперт.

Эксперт убежден, создание службы государственных доходов - лишь первый шаг комплексной налоговой реформы в рамках программы "От нестабильности к гармонии".

"Дальше должны быть реформированы налоги – пониженное НДС, введен налог на выведенный капитал и проведено налоговую амнистию. В комплексе все эти реформы обеспечат уровень ежегодного экономического роста в 5-7%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года и другими стратегическими государственными планами", - отметил Гмырин.

В свою очередь, Дарья Володина отметила, что уже зарегистрировала законопроект о постепенном, в течение 5 лет, уменьшение ставки НДС до 15%. "В комплексе с другими предложенными изменениями это должно оздоровить экономику и инвестиционный климат в стране. Считаю, мы должны обсудить этот вопрос вместе со специалистами ГНС, ГТС и ГФС", - подчеркнула Володина.

Как писало РБК-Украина, из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривны, недопоступления в государственный бюджет в январе составили 2,3 млрд грн.