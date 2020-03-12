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Податкова дала роз'яснення щодо декларування закордонних доходів

Новини » Економіка     12.03.2020 - 13:05
Податкова дала роз'яснення щодо декларування закордонних доходів
Фото: долари і гривні (РБК-Україна)

Для уникнення подвійного оподаткування потрібно отримати довідку в посольстві

Громадяни, які у 2019 році, отримували іноземні доходи, відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної податкової служби у м. Києві

Як зазначили в ДПС, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб 18% і військовим збором 1,5%.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації, повідомили в ДПС.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Така довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, в 1 січня 2020 року стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році. Вона триватиме до 1 травня. Державна податкова служба нагадала, що Податковим кодексом України визначено категорії громадян, які зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також тих, хто має право подати таку декларацію для отримання податкової знижки.

За даними Державної податкової служби, громадяни України у 2019 році подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Загалом було задекларовано отримані у 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд грн.

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