Налоговая дала разъяснение по чекам POS терминалов

Копия квитанции платежного терминала не является первичным документом в понимании Налогового кодекса, а потому на сегодня для продавцов отсутствует обязанность хранения такой копии. Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы (ГНС).

Как отмечается в разъяснении, квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирование перевода средств со счета держателя электронного платежного средства, а не факт продажи товара (получения услуг), поэтому квитанция платежного терминала не является расчетным документом.

В пресс-службе ГНС отметили, что бухгалтеры и продавцы сохраняют постерминальные чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так.

"В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат", - говорится в сообщении.

Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п.п. с 45,1% до 50,3%.

Как сообщало РБК-Украина, украинские банки по состоянию на 1 января 2020 года эмитировали 68,9 млн штук платежных карт, что на 16,0% больше, чем год назад. При этом на каждого украинца в возрасте старше 18 лет приходится 1,2 активных платежных карт.