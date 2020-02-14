Податкова дала роз'яснення щодо чеків POS терміналів

Копія квитанції платіжного терміналу не є первинним документом у розумінні Податкового кодексу, а тому на сьогодні для продавців відсутній обов’язок зберігання такої копії. Про це йдеться в роз'ясненні Державної податкової служби (ДПС).

Як зазначається в роз'ясненні, квитанція платіжного термінала лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку держателя електронного платіжного засобу, а не факт продажу товару (отримання послуг), тому квитанція платіжного термінала не є розрахунковим документом.

У прес-службі ДПС зазначили, що бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так.

"У цьому немає сенсу, бо податкове та банківське законодавство вимог зберігати такі чеки не містять", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за 2019 рік зросла на 5,2 в.п. з 45,1% до 50,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, українські банки станом на 1 січня 2020 року емітували 68,9 млн штук платіжних карт, що на 16,0% більше, ніж рік тому. При цьому на кожного українця у віці понад 18 років припадає 1,2 активних платіжних карт.