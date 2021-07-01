Налоговая амнистия для украинцев. Рада разблокировала подписание закона

Верховная рада разблокировала подписание закона о так называемой налоговой амнистии для украинцев. Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Нардепы не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Всего в Раду внесли 11 таких проектов - №№5153-П - 5153-П-10. Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.