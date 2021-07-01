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Налоговая амнистия для украинцев. Рада разблокировала подписание закона

Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание закона о так называемой налоговой амнистии для украинцев. Теперь документ сможет подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Нардепы не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за закон. Всего в Раду внесли 11 таких проектов - №№5153-П - 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать спикер ВР и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, парламент принял этот законопроект в середине июня. Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Как писало РБК-Украина, ранее глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что налоговая амнистия будет добровольной. И будет распространяться не на все деньги.

Так, Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

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