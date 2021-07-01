Податкова амністія для українців. Рада розблокувала підписання закону

Верховна рада розблокувала підписання закону про так званої податкової амністії для українців. Тепер документ зможе підписати глава парламенту Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Тепер законопроект може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нардепи не підтримали жоден проект постанови про скасування результатів голосування за закон. Всього в Раду внесли 11 таких проектів - №№5153-П - 5153-П-10.

Нагадаємо, парламент прийняв цей законопроект у середині червня. Відповідно до закону, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.

Як писало РБК-Україна, раніше глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що податкова амністія буде добровільною. І буде поширюватися не на всі гроші.

Так, Рада 30 березня прийняла в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.