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Налоги не вырастут: что изменится с введением накопительной пенсии

Киев, Понедельник 18 января 2021 15:54
Налоги не вырастут: что изменится с введением накопительной пенсии
Фото: Галина Третьякова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средства на дополнительные пенсии возьмут из существующих налогов

Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине будет введен без повышения единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Накопительная пенсия будет введена с 2023 года.

Об этом говорится в комментарии председатель Комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой (фракция "Слуга народа").

Как напомнила депутат, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно сообщал, что с 2023 года планируется в рамках существующей системы налогообложения ввести механизм направления 2% от ЕСВ и 2% от НДФЛ на дополнительную пенсию.

По ее словам, это необходимо "чтобы наконец ввести систему формирования дополнительной пенсии для каждого гражданина".

"Это нужно еще и потому, что важная традиция ответственного накопления на пенсию, уже с первого года трудовой деятельности, не сформирована", - добавила она.

Напомним, в январе 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году.

Отметим, в мае 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года.

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